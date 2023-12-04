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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الأمن الفيتنامي يدعو رئيس الشيوخ لزيارة بلاده لتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الاثنين بمقر المجلس اللواء (تو لام) وزير الأمن العام وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الفيتنامي والوفد المرافق له.

ورحب المستشار"عبدالرازق" بالوفد الفيتنامي مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين مؤكداً حرص مجلس الشيوخ على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الفيتنامي  لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام  على كافة الاصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية خاصة في ظل العلاقات المتميزة على مستوى القيادة السياسية بهما.

من جانبه أعرب وزير الأمن الفيتنامي   عن تقديره  لحسن الاستقبال الذي حظي به ومرافقيه منذ حضوره للقاهرة لافتاً الي تميز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى تطورها المستمر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية منذ ستين عاماً.. مشيداً بما تشهده مصر من نهضة كبيرة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ومشيداً بالموقف المصري تجاه مايحدث في غزة.

وأكد  (تو لام) حرص بلاده على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين الصديقين وان تشهد العلاقات بين البرلمان المصرى والفيتنامي، وكذلك الحزب الشيوعي الفيتنامي وحزب مستقبل وطن مزيداً من خطوات الدعم والتطوير بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

 تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية 

ودعا وزير الأمن الفيتنامي  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة فيتنام لتحقيق مزيد من تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية وهو مارحب به المستشار "عبدالرازق" في أقرب وقت.

وأثنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مواقف فيتنام الداعمة للقضايا المصرية وخاصة قضية سد النهضة، وذلك أثناء تبوأها لمقعد بمجلس الأمن

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والنائب محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب خالد فوزى امين سر اللجنة والنائب طارق رسلان والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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