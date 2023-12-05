أسعار الألبان والسكر وصلت لأرقام غير منطقية.. عمرو أديب: لا يوجد تفسير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يوجد أي تفسير نطقي لأزمة الأسعار، معلقا "البعض يلقي أسباب غير منطقية وبيرمي شماعات على الأخرين".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن عبوات الألبان وصلت لأسعار غير منطقية، وزيادة تكاد تكون أسبوعية، محذرا من يرفع الأسعار يسبب حالة غضب لدى المواطنين.

وتابع مقدم برنامج "الحكاية"، أن الدولة المصرية واجهت أزمات ولكن أستطاعت حلها، ولم تؤثر في المواطنين، ولكن التجار نجحوا في خلق حالة غضب لدى المواطنين.

إرتفاع أسعار السلع

وأشار عمرو أديب إلى أنه حتى الأن هناك شكوى متكررة من إرتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء السكر أو الزيت أو الأرز.