مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصل الضغط لتقديم المزيد من المساعدات لغزة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لإعادة الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ودعا المسؤول الأمريكي المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات في الجانب الإنساني، مواصلا: لا زلنا نناقش سبل إحراز تقدم على صعيد ملف المحتجزين".

وتابع: " الهجمات على السفن في البحر الأحمر تمثل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين، و واشنطن ستواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وواصل: " لا يمكن تأكيد أن السفن الثلاثة التي هوجمت في البحر الأحمر ذات صلة بإسرائيل، و نعتقد بأن الهجمات على السفن بالبحر الأحمر مدعومة بالكامل من قبل طهران.. وأن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون بالبحر الأحمر تأتي من إيران".