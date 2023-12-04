عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصل الضغط لتقديم المزيد من المساعدات لغزة

رفح
رفح

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لإعادة الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

txt

سفير اليونان بالقاهرة: نقدر طريقة مصر لتعاملها مع الأزمة الحالية في غزة

ودعا المسؤول الأمريكي المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات في الجانب الإنساني، مواصلا:  لا زلنا نناقش سبل إحراز تقدم على صعيد ملف المحتجزين".

وتابع: " الهجمات على السفن في البحر الأحمر تمثل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين، و واشنطن ستواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وواصل: " لا يمكن تأكيد أن السفن الثلاثة التي هوجمت في البحر الأحمر ذات صلة بإسرائيل، و  نعتقد بأن الهجمات على السفن بالبحر الأحمر مدعومة بالكامل من قبل طهران.. وأن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون بالبحر الأحمر تأتي من إيران".

غزة الاستقرار الدولي الحوثي القومي الأمريكي المساعدات الانسانية المجتمع الدولي القاهرة الإخبارية مستشار الأمن القومي الأمريكي مستشار الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في غزة

ترشيحاتنا

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ