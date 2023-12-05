سمير غطاس: مصر شعبا ودولة رفضت التهجير القسري للفلسطينيين

أكد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لم يفاجئني قالته منصات جماعة الإخوان المسلمين التي هاجمتني بعد حديث إعلامي، واقتطعت جزء من حواري، تستغلها للهجوم على الدولة.

وقال سمير غطاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أن أن هناك توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ولهذا تتعنت إسرائيل في خروج المصريين من غزة وعودتهم لمصر، وهذا لا يحدث مع المصريين فقط، ولكن مع كل الجنسيات أيضا.

وتابع رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إسرائيل تتعنت مع مصر، لأنها غاضبة بشدة من أن مصر شعبا ودولة رفضت التهجير القسري للفلسطينيين.

لن تسمح بسقوط أي قذيفة بأرضها.

وأشار سمير غطاس إلى أنه وصل إلى مصر وزير إسرائيلي، له علاقة بالشأن الداخلي، وأكد أن اي قصف يطال رفح أو خان يونس لن يطال مصر لأن إسرائيل تعلم أن مصر لن تسمح بسقوط أي قذيفة بأرضها.