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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرها 18 عاما.. ابن خالتها ينهي حياتها بسبب رفضها له بأسوان

صدى البلد

جريمة بشعة تهز مدينة أسوان، أنهى فيها شاب حياة ابنة خالته بعد رفضها خطبته و ارتباطها بشاب أخر.

وذكر ذلك بتقرير نشرته فضائية "العربية مصر"، بعنوان "رفضت خطبته فانتقم منها.. شاب يُنهي حياة ابنة خالته رميًا بالرصاص داخل منزلها أمام خطيبها".

وأضاف التقرير، أن هذا الشاب قرر الانتقام من ابنة خالته التي تدعى صبرة و تبلغ 18 عام من عمرها، و إنهاء حياتها رميا بالرصاص داخل منزلها بمركز إدفو.

كشفت الأم المكلومة والدة الضحية كواليس ما حدث، قائلة: " ابن خالتها اللي في مقام أخوها و مربياه زي ابني خان العهد و المودة و الأمانة، مجرد ما بنتي رفضت الارتباط به و هذا من حقها طالما مفيش قبول بينهم".

ولفتت والدة الضحية، أن ابنة خالتها أنهى حياتها بصورة بشعة عن طريق سطو مسلح، من خلال الضرب المباشر و العشوائي بمنزلها بعد التسلل عليه أثناء تواجد خطيبها، مُطالبة بتكثيف الجهود الأمنية لعملية القبض عليه، معلقة: " مداهاش حقها تقول لأ، أعطى لنفسه الحق في أنه يسلبها شبابها و حياتها".

تكثيف الجهود

وتابع التقرير، أن خطيب الفتاة نجا هو و والدتها من عملية إطلاق النار، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار.
 

أسوان الانتقام سطو مسلح قوات الامن العربية مصر

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