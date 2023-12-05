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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الإصابات بالرصاص الحي بين عناصر قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عشرات الإصابات بالرصاص الحي، وقعت بين عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تحدث بعض المسئولين الإسرائيليين، عن شروط الاحتلال لإنهاء العدوان على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، حيث أشار وزير دفاع الاحتلال والمتحدث باسم الحكومة، إلى بعض الشروط لإنهاء الحرب.

وقال وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، في تصريحات نقلتها شبكة «ABC» الأمريكية، إنه يتوقع استمرار الحرب لمدة شهرين على الأقل، وهناك بعض الشروط لتوقف القتال في قطاع غزة، وهو تنفيذ الفصائل الفلسطينية (حماس) الاتفاق الأصلي، وإعادة النساء الـ15، وطفلين، محتجزين لديها، لكن دون أي شروط من جهتها، أو إطلاق أسرى من جانب إسرائيل، وأيضًا استسلام الفصائل دون شروط.

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