سيتم إطلاق هاتف Realme GT5 Pro في 7 ديسمبر، وقد شاركت الشركة المصنعة للهواتف بالفعل في مجموعة من الإعلانات التشويقية التي ركز معظمها على إعداد الكاميرا، والأكثر تحديدًا؛ كاميرا telephoto المقربة 3x.

باي باي iPhone..أفضل كاميرا بهواتف Realme

يأتي أحدث تشويق في الصور من Realme في شكل عينات من الصور، تم التقاطها جميعًا باستخدام نفس الكاميرا المقربة 3x.

ومع ذلك، كما ترى من المسافة البؤرية، فإن بعضها يتضمن أيضًا تقريبًا رقميًا.

باي باي iPhone..أفضل كاميرا بهواتف Realme

باي باي iPhone..أفضل كاميرا بهواتف Realme

تأتي فتحة العدسة بمقاس على ما يبدو f / 2.6، وتسلط بعض المنشورات الضوء على محرك الهاتف الخاص بموازنة الظلال والضوء الساطع، بالإضافة إلى خوارزمية الصورة الشخصية من Arcsoft.

باي باي iPhone..أفضل كاميرا بهواتف Realme

تذكر Realme أن التحسينات المتقدمة للهاردوير والسوفت وير تسمح للكاميرا بالتقاط صور 6x بشكل احترافي، وإذا كانت الصور تدل على أي إشارة، فهذا هو إعداد الكاميرا المقربة القوي بالفعل.