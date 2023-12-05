باي باي iPhone.. أفضل كاميرا بهواتف Realme

سيتم إطلاق هاتف Realme GT5 Pro في 7 ديسمبر، وقد شاركت الشركة المصنعة للهواتف بالفعل في مجموعة من الإعلانات التشويقية التي ركز معظمها على إعداد الكاميرا، والأكثر تحديدًا؛ كاميرا telephoto المقربة 3x.
يأتي أحدث تشويق في الصور من Realme في شكل عينات من الصور، تم التقاطها جميعًا باستخدام نفس الكاميرا المقربة 3x.
ومع ذلك، كما ترى من المسافة البؤرية، فإن بعضها يتضمن أيضًا تقريبًا رقميًا.
تأتي فتحة العدسة بمقاس على ما يبدو f / 2.6، وتسلط بعض المنشورات الضوء على محرك الهاتف الخاص بموازنة الظلال والضوء الساطع، بالإضافة إلى خوارزمية الصورة الشخصية من Arcsoft.
تذكر Realme أن التحسينات المتقدمة للهاردوير والسوفت وير تسمح للكاميرا بالتقاط صور 6x بشكل احترافي، وإذا كانت الصور تدل على أي إشارة، فهذا هو إعداد الكاميرا المقربة القوي بالفعل.