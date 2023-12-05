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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكوين تتماسك قرب 42 ألف دولار متجاهلة تراجع الأسهم

بتكوين
بتكوين

تجاهلت عملة "بتكوين" هبوطاً في الأسواق العالمية أثناء ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على 19 شهراً، في إشارة إلى استقلال حركتها عن أداء الأصول الأخرى.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فقد قفزت العملة الرقمية بنسبة 5.8% مسجلة 42 ألف دولار أمس الإثنين، وقد تراجعت قليلاً عن هذا المستوى في تعاملات آسيا الصباحية اليوم الثلاثاء، ذلك على النقيض من مؤشرات الأسهم والسندات العالمية التي تعاني من خسائر منذ بداية الأسبوع.

وكتب رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في شركة "فاندسترات غلوبال أدفايزرز"  شون فاريل في مذكرة: "يؤكد هذا التباين في الأداء على ضعف الارتباط حالياً بين العملات المشفرة والأصول التقليدية الأخرى".

وتراجع الارتباط بين "بتكوين" وأصول أخرى مثل الأسهم والذهب في عام 2023، عندما ساعدت عوامل تتعلق تحديداً بقطاع الرموز المشفرة على ارتفاع أكبر الأصول الرقمية بنسبة 152%. 

ومن بين العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة توقع الأسواق أن تسمح الولايات المتحدة بإدراج أول صندوق مؤشرات متداول للتعاملات المباشرة الفورية على "بتكوين"، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المشفرة.

وانخفض معامل الارتباط لمدة 90 يوما بين "بتكوين" ومؤشر شركة "إم إس سي آي" للأسهم العالمية إلى 0.18 بدلاً من 0.60 في بداية هذا العام. وتظهر دراسة مماثلة عن الارتباط بين العملة المشفرة والأسعار الفورية للذهب انخفاض هذا الرقم إلى حوالي صفر بدلاً من 0.36.

إذا سجل معامل الارتباط رقم 1، فمعنى ذلك أن هناك ارتباطاً قوياً في نفس الاتجاه بين حركة هذه الأصول، في حين أن -1 يعنى أن كلاً منها تتحرك في عكس اتجاه الأخرى.

حملة الولايات المتحدة
لعب عامل آخر يخص هذا القطاع تحديداً دورا في انطلاق "بتكوين"، هو التنظيم والرقابة، إذ تنتعش آمال قادة قطاع التشفير في انتهاء أسوأ مرحلة في الحملة الأميركية على نشاطهم.

في الأسابيع القليلة الماضية، سُجن سام بانكمان فريد بتهمة الاحتيال في بورصة "إف تي إكس"، وخضعت بورصة العملات المشفرة الكبرى "بينانس" ومؤسسها تشانغ بنغ تشاو لغرامات باهظة بعد الإقرار بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية.

قالت لوسي غازماراريان، شريكة إدارية في شركة "توكن باي كابيتال" على تلفزيون بلومبرغ: "إن شعوراً يسود بأن السلطات والأجهزة الرقابية في الولايات المتحدة قد أعلنت فعلاً عن موقفها وقالت كلمتها. ونستطيع الآن أن نتوقع مزيداً من الحوار مع هذه الأجهزة".

بتكوين الأسواق العالمية العملة الرقمية مؤشرات الأسهم السندات العالمية

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