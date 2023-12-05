إبراهيم صلاح يكشف موعد انتهاء مشكلة أحمد فتوح مع الزمالك

وجه الكابتن إبراهيم صلاح، نجم مصر والزمالك السابق، رسالة هانة لـ أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، قائلا:" نادي الزمالك خيره على الجميع، وعلى فتوح، ولولا الزمالك ما ظهر أي لاعب لعب بالزمالك".

وأضاف نجم مصر والزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن جمهور الزمالك يحب أحمد فتوح، وعلى قد الحب، جاء الغضب.

ولفت إلي أن الزمالك يسامح في أي وقت، وعلى فتوح الظهور وتقديم شيء لـ الزمالك، وأن فتوح لاعب مميز ويحتاج لـ الاقتراب من جمهور الزمالك.

وأشار إلي أن أحمد فتوح عليه أن يخرج، ويقول لـ جماهير الزمالك، أنه متواجد بالفريق، ويحب اللاعب بالزمالك".

وأوضح أن لو فتوح حاب يكمل في الزمالك، عليه أن يخرج، ويصرح بذلك، وسينتهي كل خلاف، وأنه خلال الساعات الماضية بدأ فتوح بعمل أشياء لـ مصالحة جماهير الزمالك".