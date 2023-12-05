عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

صدى البلد

استقرت أسعار النفط ، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 78.02 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمس سنتات إلى 73.09 دولاراً للبرميل.

ووفقا لرويترز بحلول الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن تصريح وزير الطاقة السعودي بأن تخفيضات إنتاج أوبك+ يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر قدمت بعض الدعم للسوق.

وذكرت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة مع تشكيك المتعاملين في أن تخفيضات الإمدادات من أوبك+ سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع  الدولار على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

أسعار النفط اليوم ارتفاع الدولار الأوسط الإنتاج الدولار الشرق الاوسط العقود الآجلة لخام برنت الوسيط الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

موضوعات متعلقة

عواصف رعدية وأمطار.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

زلزال بقوة 5.1 ريختر ولاية هاواي الأمريكية

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب الفلبين

بقذائف «الياسين 105».. كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية شرق خان يونس

رداً على المجازر بحق المدنيين.. «كتائب القسام» تقصف بئر السبع

أمطار رعدية وغبار.. الأرصاد السعودية تحذر من سوء الحالة الجوية لهذه المناطق

إصابة أربعة أطفال في انفجار بشمال غرب باكستان

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات إلى 13

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق خان يونس إخلاء منازلهم فورا

جهود مصرية مكثفة.. وزير الخارجية في زيارة عاجلة إلى واشنطن بشأن غزة

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

سلام.. اكتشاف غريب كويكب يحمل بقايا الأرض ويدور حوله قمران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

لغز حير الجميع.. كشف السر الحقيقي لبناء الأهرامات العملاقة بهذه الطريقة

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ