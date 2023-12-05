أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

استقرت أسعار النفط ، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 78.02 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمس سنتات إلى 73.09 دولاراً للبرميل.

ووفقا لرويترز بحلول الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن تصريح وزير الطاقة السعودي بأن تخفيضات إنتاج أوبك+ يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر قدمت بعض الدعم للسوق.

وذكرت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة مع تشكيك المتعاملين في أن تخفيضات الإمدادات من أوبك+ سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.