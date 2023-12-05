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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري بلايستيشن كام؟..أفضل جهاز PlayStation تشتريه 

تشتري بلايستيشن كام!؟..أفضل
تشتري بلايستيشن كام!؟..أفضل جهاز PlayStation تشتريه 

في الربع الثالث من عام 2023، شهد سوق وحدات تحكم الألعاب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل أقوى أداء للربع الثالث منذ عام 2017، وفقًا لتقرير صادر عن TechInsights.

مع زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي، وصل إجمالي الشحنات إلى 9.1 مليون وحدة، يتبع هذا الارتفاع النصف الأول من العام القوي، حيث نمت المبيعات بنسبة 32٪ و 19٪ في الربعين الأول والثاني، على التوالي.

 

أخبار Sony

 

تتصدر Sony قمة سوق وحدات التحكم في الألعاب مع نمو مثير للإعجاب في الربع الثالث من عام 2023.

حققت Sony، مع جهاز PlayStation 5 الخاص بها، عودة كبيرة، حيث احتلت المركز الأول في سوق وحدات تحكم الألعاب العالمية.
تحتل الشركة الآن حصة سوقية مهيمنة تبلغ 54٪، وهي زيادة هائلة بنسبة 42٪ على أساس سنوي.
شهدت هذه الفترة أعلى حجم شحنات لأجهزة PlayStation 5 في الربع الثالث على الإطلاق، وهي ثاني أفضل ربع لـ PlayStation 5 منذ إطلاقه في عام 2020.
وبالاستفادة من هذا الزخم، تسير Sony على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في شحن 25 مليون وحدة إجمالية للسنة المالية، ولتعزيز حضورها في السوق بشكل أكبر، تخطط Sony لكشف النقاب عن جهاز PS5 Slim بسعة أعلى في الربع الأخير من عام 2023.

بلايستيشن كام!؟..أفضل جهاز PlayStation

في الربع الثاني من عام 2023، أظهرت النتائج المالية لشركة Sony زيادة بنسبة 8٪ في المبيعات إلى 18.5 مليار دولار، وارتفعت مبيعات الألعاب والخدمات الشبكية بنسبة 32٪ إلى 6.31 مليار دولار، مدعومة بمبيعات قوية لأجهزة PlayStation 5 بلغت 4.9 مليون وحدة. تم بيع أكثر من 5 ملايين وحدة من لعبة Spider-Man 2، مما ساهم في ارتفاع مبيعات البرامج بنسبة 26٪.

في غضون ذلك، حافظت Nintendo، على الرغم من انخفاض شحناتها بنسبة 15٪ على أساس سنوي، على حضور قوي بحصة سوقية تبلغ 27٪، مدعومة إلى حد كبير بالنجاح المستمر للألعاب الرئيسية و "Super Mario Bros. Movie".

ومع ذلك، أدى غياب إصدار جديد كبير في الربع الثالث إلى تراجع Nintendo إلى المركز الثاني. في المستقبل، من المقرر أن تقدم Nintendo نسخة مطورة من Switch في أوائل عام 2024 وتهدف إلى تحقيق شحنات تبلغ 15 مليون وحدة للسنة المالية.

واجهت Xbox Series X/S من Microsoft أيضًا تحديات، حيث شهدت انخفاضًا في الشحنات بنسبة 6٪ ووصلت إلى حوالي 1.8 مليون وحدة. على الرغم من ذلك، لا تزال Xbox Series X تحظى بشعبية كبيرة، حيث تحتل حصة منتج تبلغ 72٪ في تشكيلة Xbox، وتكميلها بإصدار إصدار 1TB من Xbox Series S.

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