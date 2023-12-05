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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الخليجية بالدوحة.. حديث أخوي يجمع ولي العهد السعودي وأمير قطر| شاهد

أمير قطر وولي العهد
أمير قطر وولي العهد السعودي

تداولت وسائل الاعلام السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة أخوية جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حيث كانا يتبادلان الحديث سويا.

ووصل ولي العهد السعودي إلى قطر لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية من المقرر أن تعقد بالدوحة اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ قطار الخليج، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030.

وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة إكس مرحبا بالمشتركين في القمة الخليجية رقم 44 حيث قال "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44.

وأضاف أمير قطر عبر صفحته الرسمية علي إكس أن القمة الخليجية رقم 44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة.

وتابع تميم بن حمد : يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها.

الأمير محمد بن سلمان التعاون الخليجي الشيخ تميم بن حمد آل ثان الشيخ تميم بن حمد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ تميم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير دولة قطر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تميم بن حمد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون لدول الخليج

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