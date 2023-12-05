مسيرة بالسيارات.. عضو بالشيوخ يطلق حملة "طرق الأبواب" بالإسكندرية لتأييد السيسي

أطلق النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، حملة "طرق الأبواب"، من خلال مسيرة بالسيارات، في نطاق دائرة المنتزه، شرقي الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.



وقد جابت الحملة شوارع المنتزه والمندرة والمعمورة وأبوقير، بمشاركة عشرات المواطنين لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.



وخلال تصريحات على هامش المسيرة، قال النائب إيهاب أبوكليلة إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية سيخلده التاريخ، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم يتبقى لها سوى مصر ورئيسها الزعيم عبد الفتاح السيسي الذي يتخذ المواقف الجريئة والوقوف بالند أمام المجتمع الدولي، دعما لقضية فلسطين التاريخية ونصرة أهالي غزة من خلال مواقف تاريخية سيخلدها التاريخ.



وطالب النائب إيهاب أبوكليلة المواطنين بالتصويت بنعم للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة الإنجازات في الدولة المصرية.



وأضاف أبوكليلة أن الحزب قادر بأعضائه وقياداته على حشد المواطنين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الهامة في حياة المصريين، والعالم كله في انتظار نزول المصريين لصناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم الحرة باختيار رئيسهم.



وأكد أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة هي واجب وطني على كل مواطن مصري، وتعد إسهامًا مهما في العملية الديمقراطية لأن المشاركة في الانتخابات ستساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري خلال السنوات الست المقبلة.