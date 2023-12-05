حث المزارعين على زيادة مساحة محصول القمح.. أبرز أخبار الزراعة ×المحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٢ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٤ ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية بكرداسة، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2716 رأس ماشية، وتم عقد ندوة ارشادية حول الأمراض المشتركة، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 5 طن و100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين 50 ألف و36 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات القمح، حيث تم زراعة حقل ارشادي على المصاطب، وحقل إرشادي اخر بالسطارة، وتم تقديم بعض الارشادات الزراعية لمزارعي القمح وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الحقول والزراعات الشتوية وعلى رأسها القمح، وكذلك متابعة سير العمل وانتظامه بالجمعيات، كما تم ازالة عدد (122) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، فضلا عن متابعة أعمال التسوية بالليزر لمشروع الترشيد وكذلك فحص زراعات البنجر، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعاونية والزراعية، لمتابعة سير العمل، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، الانتهاء من تحصين 98 ألف و529 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو حماد، وقد تم رش وتجريع أكثر من 450 حيوان، وعمل لقاءات ارشادية حول المبادرات الرئاسية واهميتها لتنمية الريف المصري، كما شنت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

حيث تم ضبط 8 طن تقريباً دواجن مخالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و مجهولة المصدر، كما تم تحصين 220 الف و 326 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 4466 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات الشتوية (بنجر السكر - القمح) بزمام برج العرب الزراعية وحالة النباتات جيده، كما تم ازالة 14 حالات تعدى على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الشتوية بجمعيات جنوب بورسعيد، كما تم متابعة زراعة الحقول الارشادية الخاصة بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح حيت أنه محصول إستراتيجي هام، كما واصلت أعمال المكافحة الدورية للافات.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة الزراعات الشتوية وخاصة القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات لمتابعة توزيع تقاوي القمح وتوعية المزارعين، فضلا عن متابعة موقف اعمال حماية الرقعة الزراعية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الأنشطة التي تمت وبحث الأنشطة والخطط المستقبلية، كما تم متابعة واستكمال حصر الانتاج الحيواني برأس سدر ومتابعة الزراعات الجديدة بمنطقة وادى سدر، ومواصلة زراعة القمح، وتنفيذ المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، وتم متابعة الزراعات بالوحدة البستانية وخلايا النحل، كما تم متابعة مزارعي القمح، وعمليات توزيع التقاوي.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالمرور على مجازر الدواجن بمركزي سنورس وطامية وتم التأكد من فحص الطيور قبل الذبح والتأكد من سلامة الثلاجات والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين ونظافة المجزر.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة د بيطرية مجانية بقرية العواونه مركز اهناسيا، حيث تم علاج عدد ١١٣ راس ماشية وفحص تناسلي وسونار لعدد ٣٣ رأس ماشية وتجريع عدد ٢٥٠ رأس اغنام ورش الطفيليات الخارجية لعدد ٥٤١ رأس ماشية، كما تم عمل ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض وأهمية التأمين على الحيوانات.

كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، الانتهاء من تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية عن طريق (128) لجنة فرعية ومركزية، كما نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين، وتم عقد 91 ندوة وجولة إرشادية توعوية للمربين.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.

فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي.

وكذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.