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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار في القليوبية

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها بالقليوبية، اليوم، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بدفن الجثة وسؤال اهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.


تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من قسم اول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا من الاهالى باصطدام قطار بسيدة اثناء عبورها السكة الحديد وانتقلت قوة امنية وتبين أن المتوفاة تدعى م ب ح 53 سنة ربة منزل اثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق بالدفنة.

القليوبية أسفل عجلات القطار اصطدام قطار تلقت مديرية أمن القليوبية شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة

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