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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأوبرا تحتفي به.. ما لا تعرفه عن محمد الموجي

صدى البلد

تألق الراحل محمد الموجي، خلال عمله كمؤلف موسيقي وملحن مصري، وقد ترك بصمة قوية في عالم الموسيقى العربية. 

ويعتبر الموجي واحدًا من أبرز المبدعين في مجال الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا، وله مجموعة متنوعة من المؤلفات التي أبدعها على مسرح الجمهورية في مصر.

وتقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مختارات من أهم أعمال الموجي خلال حفل يقام في مسرح الجمهورية.

ويتم توجيه الحفل بواسطة المايسترو الدكتور محمد الموجي نفسه، وتؤديه النجوم المشهورة أحمد عفت، محمد حسن، وسمية وجدي.

وتأتي هذه السلسلة من الحفلات المخصصة لأعمال الموجي كجزء من جهود إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة. فقد تم اختيار أعمال الموجي لتعكس تراثًا موسيقيًا مصريًا أصيلًا ومبدعًا.

ويهدف هذا الحدث إلى إبراز الموسيقى والإبداع المصري في سياق عصري، مما يشجع على تعزيز الوعي بالتراث الموسيقي وتحفيز الاهتمام به بين الجمهور.

وبالاستمتاع بأعمال الموجي على مسرح الجمهورية، يمكن للجمهور اكتشاف نوعية الأعمال التي قدمها والتأثير الكبير الذي تركه في المشهد الموسيقي المصري والعربي. تعد مؤلفات الموجي استثنائية ومتنوعة، وتجمع بين الأصالة والإبداع، وتحظى بتقدير واسع من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.

محمد الموجي يُعتبر رمزًا للإبداع المصري والعربي في المجال الموسيقي، واستمرار تقديم أعماله على مسرح الجمهورية يُعزز الإرث الموسيقي ويسهم في تعزيز العمل الفني والثقافي في مصر والعالم العربي.

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