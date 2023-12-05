إقبال من كبرى المؤسسات والشركات لتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض إيدكس 2023

شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023, إقبالا من الوفود الرسمية وكبرى المؤسسات والشركات العالمية ومنها زيارات ومباحثات وزير دفاع جمهورية الصومال وممثل وزير الدفاع بجمهورية مالي ووزيرة الإنتاج الحربى لجمهورية التشيك وقائد القوات الجوية اليمني.

كما زار أيضا رئيس أركان دفاع جمهورية جيبوتي ورئيس سلاح المدفعية وقائد قوات غفر السواحل لجمهورية جيبوتي ووفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية وملحق الدفاع بجمهورية فرنسا بالقاهرة ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية بجمهورية تركيا وفد من شركة Havel san التركية ومدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان ووفدا من وزارة الأوقاف ومباحثات مع شركة Hensoldt بجمهورية جنوب أفريقيا.

و أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.