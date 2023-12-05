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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023

وزير دفاع بوركينا فاسو يبحث الاستفادة من قدرات الهيئة العربية للتصنيع

مباحثات ناجحة بين
مباحثات ناجحة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع

بحث اللواء  مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة، والوفد المرافق , تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو .

الشراكة مع الأشقاء

يأتي ذلك استمرارا للخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع مستمرة لتعزيز أوجه الشراكة مع الأشقاء بالدول الشقيقة والصديقة في كافة مجالات الصناعة المختلفة،  خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، ووفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

 

آيدكس 2023 الهيئة العربية للتصنيع بوركينا فاسو مجالات الصناعة الاستثمارات الاقتصاد المشروعات الصناعية

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