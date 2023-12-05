وزير دفاع بوركينا فاسو يبحث الاستفادة من قدرات الهيئة العربية للتصنيع

خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023

بحث اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة، والوفد المرافق , تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو .

الشراكة مع الأشقاء

يأتي ذلك استمرارا للخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع مستمرة لتعزيز أوجه الشراكة مع الأشقاء بالدول الشقيقة والصديقة في كافة مجالات الصناعة المختلفة، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، ووفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.