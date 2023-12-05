إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، والذي يشارك بـ 45 منتجا متنوعا يتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات، وقد رفع الجناح شعار "صنع في مصر".

الذخائر الجوية "عائلة حافظ"

الذخائر الجوية "عائلة حافظ" هى قنابل حُرة تصل أوزانها حتى 2000 رطل، بقُدرة إختراق للخرسانة المسلحة حتى 180سم ، ويوجد منها ثلاثة أنواع وقد تم إنتاجها بالتعاون مع القوات الجوية المصرية.

الذخائر الجوية "عائلة حافظ"

كما شمل الجناح على على "حافظ 4" وهي "طابة إلكترونية" للقنابل الجوية "جو/أرض"، وتتكون الطابة من جسم يتم تثبيته في مقدمة أو في نهاية القنبلة، كما أنها تحتوي على آليات الأمان والتعمير وسلسلة التفجير، وتتميز أنها مؤمنة ميكانيكيًا بقطع سلسلة التفجير، وإلكترونيا بواسطة وحدة تحكم دقيقة، وأقل إرتفاع لها للإنطلاق 2000م وسرعة 200كم/س، وتستخدم مع المقاتلات مُتعددة المهام.

الطابة الإلكترونية حافظ 4

كما تتكون الطابة من "البادئ" وهو المسئول عن إعطاء أوامر بدء التعمير للطابة، ويتم تثبيته في أعلى القنبلة بين حلقات التغليف وتوصيله بجسم الطابة، وقد تم تصميم الطابة طبقا للموصفات القياسية العسكرية mil0std-1316 ، واجتازت الطابة العديد من اختبارات المواصفة القياسية العسكرية.

مركز القيادة والسيطرة الآلية RISC3-CTC2

مركز القيدة والسيطرة الآلية هو أحدث جيل من مراكز القيادة والتحكم الآلية المصنعة محليا csisr، ويتم استخدامه كمركزعمليات تكتيكة لمراقبة الأراضي والاستخبارات ومكافحة الإرهاب وتتبع الأهداف، كما تم تطوير المركز لاستخدامه في المنصات المتنقلة للاتصال بالمراكز المتنقلة أو الثابتة الأخرى، مما يسمح بتغطية مناطق الظل أو أجهزة الاستشعار عن بعد، كما يمكنه مشاركة الموقف التكلتيكي والتحكم وجمع وسائل العمل المختلفة.

والمركز مُجهز بأنظمة إدارة العمليات لدعم تخطيط وتنفيذ العمليات والتدريب للقوات البرية والبحرية والجوية عبر سلسلة القيادة من المستويات الإستراتيجية إلى المستويات التكتيكية، كما يستخدم المركز لمهمات تأمين القوافل والمباني الخاصة في المدن وإنشاء مناطق دفاع ومظلات دفاعية خارج المدن.

جهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصرى الجديد

جهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصرى الجديد تم تصنيعه لأول مرة في مصر، هو تعاون مشترك بين إدارة الحرب الكيميائية التابعة للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع، وقد تم إنتاج طرازين من هذا الجهاز أحدهم يَخدم الإستخدامات العسكرية حتى مستوى الوحدة الفرعية وما يعادلها، والثاني يَخدم القطاعات المدنية بالموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات للكشف الإشعاعى عن الواردات.

جهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصرى الجديد

عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1"

تم إنتاج عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1" بمصانع الهيئة العربية للتصنيع ولأول مرة في مصر، حيث تتميز بمستوى حماية B4 وممانعة حتى "7.62 × 39"، ويمكنها حمل 11 فرد ويوجد بها 10 مزاغل موزعة على كافة جوانب العربة لتحقيق أقصى تغطية نيرانية ممكنة، كما يوجد بها تهوية داخلي مزود بوحدتين مؤمنتين لشفط وإخراج الهواء في السقف ونظام تكيف الهواء وفلاتر داخلية بغرفة القوات لتنقية الهواء من الغازات المسيلة للدموع ونظام مكافحة الحرائق لكل من المحرك والإطارات.

عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1"

عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1"

عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1"

عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1"

عربة فض الشغب المُصفحة "قادر-1"

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.