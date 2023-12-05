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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يستعد لمواجهة صن داونز بتدريبات شاقة

بيراميدز
بيراميدز

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وأقيم المران على ملعب تدريب جامعة توكس في بريتوريا، بمشاركة جميع اللاعبين واستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.

ومن المنتظر أن ينضم القائد عبد الله السعيد لصفوف البعثة في بريتوريا صباح غد الأربعاء، بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، على أن يشارك في التدريب الذي سيقام في الرابعة عصرا.

بيراميدز صن داونز دوري ابطال افريقيا

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