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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسد جوع الشتاء.. طريقة عمل الهريسة

الهريسة
الهريسة

تعد الهريسة من أشهى أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص، لذا فهى من أشهر الأصناف التى تحرص النساء على تعلمها في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل الهريسة الدمياطي في المنزل، من خلال خطوات الشيف نونا.

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مقادير الهريسة الدمياطي:

كيلو سميد بسبوسة
كوب جوز هند رزه
6 ملعقة كبيرة ماء
2 كوب سمنة
2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
كوب سكر
ربع كيلو بندق قشر
( السيرب )
4 كوب سكر
2 كوب ماء
نصف كوب عسل جلوكوز
عصرة ليمون

طريقة عمل الهريسة الدمياطي :

- ضعي 6 ملاعق من الماء في طاسة ونضع عليها نصف كوب العسل الجلوكوز، ونذوبها جيدا فى الماء حتى يختفي تماما.

- نضع جوز الهند والسكر على الخليط السابق وننزل عليها بالماء المذاب به العسل الجلوكوز، ونخلطهم جيدا مع بعض حتى يتجانسوا تماما.

- ضعي السميد والسمنة فى العجانة ونخلطهم جيدا ثم ننزل عليهم بخليط جوز الهند والسكر  والماء 
اخفقيهم باستمرار حتى تحصلى على الملمس وشكليه جيدا ثم ادهنى صينية الفرن بالسمنة او السيرب ونضع بها الهريسة وتساوى الوجه باليد ثم ضعى السودانى او البندق، وادخلها فرن مشتغل مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتى النضج  ورشي في عليها السيرب وتقدم الهريسة باردة.

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