محمود الهباش: إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني بالكامل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يعاني من القصف منذ أكثر من شهرين، والذي يرغب من خلاله جيش الاحتلال تطبيق مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وإسرائيل تعمل على استهداف حركة حماس وتزعم بذلك والحقيقة أنها تستهدف الشعب الفلسطيني والوجود الفلسطيني، وتستخدم كل الوسائل الممكنة لإبادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

حديث حول القضية الفلسطينية

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مستقبل غزة هو مستقبل كل فلسطيني، ولن يستطيع أحد أن يفصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، إذ أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وليس شعبين وقضية واحدة وليس اثنين، ومن يريد التحدث عن سلام منطقي، فهم جاهزون لاستماعه، والكلام المنطقي في الوقت الحالي هو أن مستقبل قطاع غزة يكون في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة التي عاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "نحن غير جاهزين للحديث عن أي تفاصيل حول مستقبل غزة بعد الحرب قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن العبث أخلاقيا ووطنيا أن يتم الخوض في هذه التفاصيل والشعب يذبح في قطاع غزة، أوقفوا المجازر في قطاع غزة ومن ثم نتحدث".

واستكمل أنه لن يخوض في أي سيناريوهات عبثية قبل وقف العدوان على قطاع غزة، ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب الفلسطيني، “الحكم والمسؤولية له وقته، ولكن يجب أن يكون هناك أولوية، والأولوية في الوقت الحالي هو العمل على وقف العدوان والمذابح في الشعب الفلسطيني”.