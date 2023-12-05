وزير الخارجية الأردني يحذر من همجية العدوان الإسرائيلي في غزة

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، من حذر همجية العدوان الإسرائيلي المستعر الذي يدمر غزة ويقتل أهلها ويأخذ كل سكان غزة رهائن انتقامية فجة.

وأشار وزير الخارجية الأردني، خلال تلقيه اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ومن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في‫ الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى تداعيات استمرار غياب موقف دولي واضح في إدانة العدوان والمطالبة بوقفه.

وتلقى الصفدي اتصالين هاتفيين من إيدي و بوريل، بحثا خلاله كارثية الأوضاع في ‫غزة، وتأكيد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة بشكل فوري لجميع أنحاء غزة.