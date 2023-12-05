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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زلزال قوي يتسبب في توقف حركة القطارات بالفلبين

زلزال
زلزال

شهدت الفلبين وقوع زلزال بقوة ٥.٩ درجة بمقياس ريختر اليوم الثلاثاء، والذي لا يعتبر الأول من نوعه، حيث شهدت قبل ذلك زلزالا آخر .

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سلسلة لا تنتهي.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

وجاء في بيان صدر عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل،  ونشر بموقعه، أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا.

من جهتها قالت قناة "ABS-CBN" إن سكان مانيلا شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أن الزلزال أجبر العاملين في المكاتب على مغادرة مبانيهم، كما تعطلت حركة القطارات.

وفي 2 ديسمبر الجاري لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون جراء زلزال قوي بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر وقع في ولاية سوريغاو الجنوبية في الفلبين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قبل وقت سابق من اليوم: إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من يوم الإثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

ووقع الزلزال قبل الساعة الرابعة صباحا على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

على أثره، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل.

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

الفلبين زلزال

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