زيلينسكي يلغي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة

ألغى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اللحظة الأخيرة خطابه أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، والذي كان من المفترض أن يقدم خلاله تقريرًا عن الوضع على الجبهة ويطلب استمرار الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وحسب موقع “نيوزماكس” الأمريكي، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، “حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة'.

وكان من المفترض أن يلقي زيلينسكي خطابه عبر الفيديو.

وفي وقت سابق، قال تشاك شومر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ عبر رابط فيديو في إحاطة مغلقة.

واعترف البيت الأبيض في اليوم السابق بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بعد نفاد الأموال المخصصة.