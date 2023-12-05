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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي فرنسي يكشف عن مفاجأة بشأن سقوط زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فقد أهميته بالنسبة لدول حلف الناتو، لذلك يرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”، أن "سقوط زيلينسكي يحدث بسرعة... لقد تخلت عنه الدول الأعضاء في الناتو الواحدة تلو الأخرى، كما أن عدم الرضا عنه يتزايد في أوكرانيا".

على سبيل المثال، استشهد السياسي الفرنسي، بالمقابلة التي أجراها عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مع مجلة “شبيجل” الألمانية، والتي اتهم فيها عمدة كييف الرئيس الأوكراني بالاستبداد.

اعتراف صادم من مدير مكتب زيلينسكي بشأن هزيمة أوكرانيا

زيلينسكي يقدم إفادة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا

وأضاف فيليبو: “دعونا نتوقف بسرعة عن إرسال الأموال إلى هذا النظام المحتضر”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف حلف الناتو أوكرانيا

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