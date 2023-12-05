قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فقد أهميته بالنسبة لدول حلف الناتو، لذلك يرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”، أن "سقوط زيلينسكي يحدث بسرعة... لقد تخلت عنه الدول الأعضاء في الناتو الواحدة تلو الأخرى، كما أن عدم الرضا عنه يتزايد في أوكرانيا".

على سبيل المثال، استشهد السياسي الفرنسي، بالمقابلة التي أجراها عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مع مجلة “شبيجل” الألمانية، والتي اتهم فيها عمدة كييف الرئيس الأوكراني بالاستبداد.

وأضاف فيليبو: “دعونا نتوقف بسرعة عن إرسال الأموال إلى هذا النظام المحتضر”.