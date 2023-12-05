زيلينسكي يقدم إفادة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا

يعتزم فلاديمير زيلينسكي تقديم إفادة عبر الفيديو لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا، خلال جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء؛ بناء على دعوة تلقاها من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال شومر "أود أن أعلن أن الإدارة دعت الرئيس زيلينسكي لمخاطبة أعضاء مجلس الشيوخ عبر اتصال مؤمّن بالفيديو، كجزء من إفادتنا السرية غدًا الثلاثاء".

وأضاف شومر أنه قدم طلبًا للمضي في إجراء تصويت غدًا الأربعاء على حزمة تمويل تكميلية طارئة طلبتها إدارة بايدن بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل، ومخصصات لأمن الحدود ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.



وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.