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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم من مدير مكتب زيلينسكي بشأن هزيمة أوكرانيا

مدير مكتب زيلينسكي
مدير مكتب زيلينسكي

اعترف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه بدون الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس الأمريكي، فإن كييف تواجه «خطر» الهزيمة في صراع مع روسيا.

وقال يرماك في حدث في معهد السلام الأمريكي: “سأعطيك إجابة محددة للغاية.. إذا تم تأجيل المساعدات التي تتم مناقشتها الآن في الكونجرس، على الرغم من أنني أردت أن أقول إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر كبير من أننا سنكون في نفس الموقف الذي نحن فيه الآن. وبالطبع، هناك احتمال كبير جدا أنه سيكون من المستحيل مواصلة تحرير الأراضي، وهذا ينطوي على خطر كبير من الهزيمة في هذا الصراع”.

وفي حديثه عن الدعم المباشر للميزانية من الولايات المتحدة، قال يرماك إنه إذا لم تدعم واشنطن تخصيصها لكييف، فسيكون من الصعب على أوكرانيا دعم السكان وضمان بقاء الناس.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة “RTVI” التلفزيونية: “أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لموسكو يظل تحقيق الأهداف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وأشار إلى أن روسيا ترغب في الوقت نفسه في تحقيق نتائج من خلال الدبلوماسية”.

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وقال المتحدث باسم الكرملين: "لهذا السبب نبقى مستعدين للمفاوضات".

وأشار بيسكوف، إلي المفاوضات مع كييف التي تعطلت العام الماضي، مؤكدا أن أوكرانيا اعترفت بالفعل بأنها رفضت الحوار بتوجيه من بريطانيا العظمى.

زيلينسكي روسيا الكونجرس أوكرانيا الرئيس الأوكراني

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