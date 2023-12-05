عضو حملة السيسي: نشكر المصريين بالخارج على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

وجه عماد خليل عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، التحية للمصريين بالخارج على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة، إذ حرصوا على المشاركة في 137 لجنة في 121 دولة حول العالم بمشاركة أبناء الجيلين الثاني والثالث والآباء مع أبنائهم لتعليمهم المشاركة وحب الوطن رغم بُعد المسافات.

وأضاف "خليل"، في لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، أنّ المصريين بالخارج حرصوا على المشاركة في ظروف مناخية قاسية وصلت لـ 8 تحت الصفر في بعض البلدان، ورغم ذلك صوتوا بكثافة، كما وجه التحية لأبناء مصر في الخارج من المتطوعين في حملة المرشح عبدالفتاح السيسي وشاركوا بكثافة من خلال دعوتهم للمشاركة في الحملة.

يشارك المصريون بشكل كثيف



وتابع: "أوجه الشكر أيضا لأعضاء الحملة ومندوبينا في كل السفارات واللجان، وبإذن الله يتكرر هذا المشهد المشرف في الداخل كي يشارك المصريون بشكل كثيف واستخدام حقهم الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية وكواجب وطني لكل أبناء الشعب المصري ممن يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الانتخابات المصرية بالداخل، وبإذن الله تكون من أعلى نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية في التاريخ".