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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش مهم هتدي صوتك لمين.. الحديدي تناشد المصريين: مشاركتك تهم البلد ومستقبله

صدى البلد

دعت الإعلامية لميس الحديدي، المصريين  للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024،  قائلة : المشاركة ثم المشاركة لأهميتها القصوى لهذه البلد ومستقبلها ".

وقالت “الحديدي”، عبر برنامجها "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه  على شاشة  ON، : ”المشاركة في   التصويت مهمة لمستقبل هذا البلد وحيوية هذا النظام السياسي، متابعة : "لو بنطالب بمساحات أكبر في حرية الرأي والتعبير بحياة حزبية فاعلية، علينا أن نثبت أن مشاركتنا مهمة  في إطار ذلك، وأن المصريين مدركين لقيمة أصواتهم ومشاركتهم" .

المشاركة بفاعلية

وأردفت “الحديدي” : "لو كنا نطالب بالفعل بحياة سياسية فاعلة فعلينا المشاركة بفاعلية،  المشاركة مهمة لمستقبل هذا البلد، مش مهم هتدي صوتك لمين".
 

لميس الحديدي الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت المشاركة حرية الرأي الانتخابات

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