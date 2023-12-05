مش مهم هتدي صوتك لمين.. الحديدي تناشد المصريين: مشاركتك تهم البلد ومستقبله

دعت الإعلامية لميس الحديدي، المصريين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة : المشاركة ثم المشاركة لأهميتها القصوى لهذه البلد ومستقبلها ".

وقالت “الحديدي”، عبر برنامجها "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على شاشة ON، : ”المشاركة في التصويت مهمة لمستقبل هذا البلد وحيوية هذا النظام السياسي، متابعة : "لو بنطالب بمساحات أكبر في حرية الرأي والتعبير بحياة حزبية فاعلية، علينا أن نثبت أن مشاركتنا مهمة في إطار ذلك، وأن المصريين مدركين لقيمة أصواتهم ومشاركتهم" .

المشاركة بفاعلية

وأردفت “الحديدي” : "لو كنا نطالب بالفعل بحياة سياسية فاعلة فعلينا المشاركة بفاعلية، المشاركة مهمة لمستقبل هذا البلد، مش مهم هتدي صوتك لمين".

