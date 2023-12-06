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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم عقلت والكوسة اتجننت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

صدى البلد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 4 إلى 6.5 جنيها للكيلو مقارنة  12.5 جنيها الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

وتراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة بنحو جنيهين متراوحا بين 19 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 22 و26 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 9 و15 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و18 جنيها للكيلو.

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وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 5-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


  • أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و6.4 جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 9 و15 جنيه للكيلو.
  • وسجل سعرالثوم 25 جنيها للكيلو
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حتى منتصف الشهر.. هدايا لا تعوض من البنوك إلى المواطنين

  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 13 و22 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 8و 14 جنيها مرتفعه بنحو ٦ جنيهات
  •  
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 5 و7جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5.5 و8.5 جنيه للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 3و4.5 جنيه للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 1.5 و4.5 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 6و 9 جنيهات للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 19و25 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 10 و 14 جنيهات بارتفاع  بلغ 5 جنيهات
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات للكيلو بارتفاع  بلغ 5 جنيهات
  •  
  • وتراوح سعر البامية بين 34 و 40جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 35 و45 جنيها للكيلو
  • والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
  • والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5 و 6.5 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 4 و 7جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين5.5 و7.5جنيه
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 9 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 10 و 15جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 12 و 24 جنيها
  • سعر الفراولة من 15 ل 20 جنيها
الطماطم بين البصل البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخضراوات الكوسة الخيار الفاكهه البرتقال

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