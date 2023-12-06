الطماطم عقلت والكوسة اتجننت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 4 إلى 6.5 جنيها للكيلو مقارنة 12.5 جنيها الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

وتراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة بنحو جنيهين متراوحا بين 19 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 22 و26 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 9 و15 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و18 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 5-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و6.4 جنيه .

أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و6.4 جنيه . أسعار البطاطس تراوحت بين 9 و15 جنيه للكيلو.

وسجل سعرالثوم 25 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 13 و22 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 8و 14 جنيها مرتفعه بنحو ٦ جنيهات



سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 5 و7جنيهات

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5.5 و8.5 جنيه للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 3و4.5 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 1.5 و4.5 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 6و 9 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 19و25 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 10 و 14 جنيهات بارتفاع بلغ 5 جنيهات

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات للكيلو بارتفاع بلغ 5 جنيهات



وتراوح سعر البامية بين 34 و 40جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 35 و45 جنيها للكيلو

والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة