ضياء رشوان: إسرائيل تشن عملية برية عنيفة ضد خان يونس.. ولم تحقق أهدافها ضد حماس

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل تشن عدوانا على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديد العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إسرائيل كانت تعتقد أنها انتهت من تدمير البنية التحتية لحركة حماس في شمال غزة، ثم اكتشفت أن الأمر ليس كذلك، وأن المقاومة الفلسطينية لا تزال قوية جدا في شمال غزة.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ إسرائيل غيّرت تحليلها وادعت أن القيادة موجودة في الجنوب وليس الشمال، وتحديدا في خان يونس، وبدأت عملية برية شديدة العنف بالمعنى الحرفي للكلمة، وما يسمى بالأحزمة النارية وقصف المساكن المدنية والبنايات والقصف المحيط بالمستشفيات لتحطيم البنية التحتية لحركة حماس حسبما زعمت.

وأكد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ موقفا حاسما على الأرض ضد إسرائيل لوقفها عن قتل المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنا الضغط العسكري المفرط في القوة مع تسريب شائعات سيجعلها تحقق هدافها.