صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

المنتجات العسكرية الإماراتية

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الإماراتي المشارك في معرض إيديكس 2023، حيث تشارك تسعة شركات إماراتية دفاعية متخصصة في مجال الأمن والتسليح، كما يشارك الجانب الإماراتي في المعرض بـ 159 منتجًا عسكريًا، 77 منها جاهزة و82 قيد التطوير.

المنتجات العسكرية الإماراتية

شركة إيديج الإماراتية

وعرضت شركة إيديج الإماراتية أنواع متعددة من المسدسات مُتعددة الاستخدامات والرشاشات الخفيفة والبنادق الهجومية وبنادق القنص الموثوقة، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير والكبير، وفي مجال الأنظمة المستقلة، عرضت الشركة العديد من الطائرات التكتيكية المسيرة كذلك الأسلحة الذكية والذخائر الموجهة بدقة قصيرة وطويلة المدى، ومجموعة متنوعة من الذخائر الجوالة.

المنتجات العسكرية الإماراتية

وفي المجال البحري، استعرضت شركة ايدج مجموعة من السفن البحرية الحديثة والمصممة لمواجهة تحديات الأمن البحري في المنطقة كما يتم عرض حلول الحرب الإلكترونية المتقدمة، مثل النظام المضاد للطائرات المسيرة وحل الاعتراض الخلوي، ويعتبر القطاع الخاص بمجموعة "إيدج" العالمية، أكبر مشارك في الجناح الإماراتي، ولاقى القطاع اهتماما كبيرا من زوار المعرض.

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

المنتجات العسكرية الإماراتية

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.