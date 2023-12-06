إعلامي يتساءل: هل يجوز نقل المنازعات والقضايا الكروية إلى ساحات المحاكم؟!

وجه الإعلامي محمد شبانة، سؤالًا إلى أعضاء المنظومة الرياضية حمل عنوان (هل يجوز نقل المنازعات والقضايا الرياضية إلى ساحات المحاكم المدنية؟)، وذلك على خلفية الأزمة المثارة في الوقت الحالي بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي مدافع فريق بيراميدز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "هل من الطبيعي نقل أزمة في الملاعب من لجنة الانضباط والاتحادات والفيفا، إلى النيابة العامة، وهل يحق لأي حكم يتعرض لاعتداء لفظي أو غيره أن يتقدم ببلاغ، وهل لو تعرض مدرب لاعتداء من لاعب منافس يذهب للنيابة، هل لو هناك لاعب تعرض لاعتداء من لاعب آخر وأصيب بسببه إصابة كبيرة أن يلجأ للمحاكم؟!".

وأضاف: "هل سيتم فتح الباب وأن يكون من حق أي لاعب أو مدرب أو حكم اللجوء للمحاكم المدنية، وهل اللوائح تسمح بذلك، وهل اتحاد الكرة منوط به أن يخرج ليوضح بمدى سماح اللوائح بذلك، وهل من حق الأهلي يعترض بشكل رسمي على لجوء طرف آخر للمحاكم المدنية، وهل من حق الشيبي فعل ذلك؟!".

وواصل: "محمد الشيبي قام بالتجاوز على مرآى ومسمع كل من في الملعب وهذا أمر صعب، وايضا تصرف حسين الشحات كان خاطئ وصعب أيضا، لقد وصلنا لمرحلة صعبة، وهل سوف تستمر تلك الظاهرة بلجوء الرياضيين إلى النيابة العامة؟!".

وأتم: "أصبح هناك أراء كثيرة في هذه الأزمة، وهناك أحاديث بإمكانية وجود تصالح بين اللاعبان لإنهاء تلك الأزمة".