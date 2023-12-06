اليوم .. بايدن يشارك في اجتماع مع قادة مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في اجتماع مع قادة مجموعة السبع.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن رفض حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح النساء المتبقيات هو ما أفسد اتفاق الرهائن وأنهي الهدنة.

وفي حديثه في حفل لجمع التبرعات في بوسطن، قال بايدن: “دعوني أكون واضحًا تمامًا: رفض حماس إطلاق سراح الفتيات المتبقيات هو ما أدى إلى خرق هذه الصفقة وأنهى الهدنة”.

وأضاف: “يجب إعادة هؤلاء النساء وجميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس إلى عائلاتهم على الفور”.