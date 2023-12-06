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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

كولر
كولر

قرر مسؤولو الكرة داخل النادي الأهلي، اصطحاب أحمد عبدالقادر وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن بعثة الفريق المتجهة يوم 11 ديسمبر للسعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية، لاحتواء غضب الثنائي، بعد استبعادهما من قائمة الفريق في كأس العالم، بقرار من مارسيل كولر، المدير الفني.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر.. بداية أفريقية ولقاءات عالمية - AhlyNews.com - موقع أخبار النادي الأهلي و منتخب مصر
الأهلي 

الأهلي يحتوي غضب أحمد عبدالقادر وصلاح محسن

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، اقترحت سفر الثنائي ضمن بعثة الفريق للسعودية، تحسبا لإصابة أي لاعب خلال فترة تواجد الفريق بالسعودية، لخوض البطولة، واستبداله بواحد من الثنائي، خاصة أن لوائح البطولة تنص على إمكانية أي فريق استبدال أي لاعب مصاب قبل انطلاق البطولة.

كولر يحسم الجدل بشأن  أحمد عبدالقادر

 

واستخرج الجهاز الإداري في الأهلي، تأشيرة السفر للثنائي صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، على أن يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قراره بشأن ضمهما لبعثة الفريق المتجهة إلى السعودية.

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بعثة الأهلي بكأس العالم للأندية 

 

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية، على متن طائرة خاصة يوم 11 ديسمبر الجاري، في بعثة يترأسها خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، ويتواجد مع البعثة محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد شوقي، عضو مجلس الإدارة.

أول مباراة للأهلي بكأس العالم 

 

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري؛ إذ ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر نفسه في السعودية.

أحمد عبدالقادر

قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية 

 

 استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على تواجد هؤلاء الاعبين بشكل نهائي في قائمة كأس العالم، ولكن مازالت النقاشات دائرة حول لاعب أو إثنين فقط.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الدبيس

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وكريم فواد  وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" وصلاح محسن وبيرسي تاو.

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