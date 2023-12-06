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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تنضم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران عن منطقة الشرق الأوسط

رئيس سلطة الطيران
رئيس سلطة الطيران عمرو الشرقاوي

شارك وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى وشركتي مصر للطيران واير كايرو، فى فعاليات النسخة الخامسة عشر  من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN 2023) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والمنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية و700 خبير ومُختص في مجال الطيران المدني. 

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على المشاركة فى جميع الفعاليات والأحداث الدولية الهامة، خاصة المتعلقة بدعم جهود الاستدامة في مجالات صناعة النقل الجوي.

وفي هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أهمية مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر بما يعزز دور مصر  فى منظومة الطيران المدني على جميع الأصعدة؛ ويؤكد التزامها بمعايير الأمن والسلامة الجوية طبقا للتشريعات واللوائح الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية (إيكاو)، وهو ما ظهر في التوقيع الرسمي من أجل تمديد برنامج التعاون للأمان في الطيران عن منطقة الشرق الأوسط (CASP-MID) خلال المرحلة الثالثة.

وأشار إلى ضرورة تنمية جهود التعاون الإقليمي مع جميع دول المنطقة والمشاركة في جميع الفعاليات والمبادرات الدولية المختصة باتفاقيات وممارسات الطيران المدني الدولية، بما يعزز  من إجراءات ومعايير السلامة والأمان في مجال النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أشار الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدنى، إلى أهمية البرنامج في تعزيز الترابط وتوطيد علاقات التعاون الإقليمي والتنسيقى لجميع دول منطقة الشرق الأوسط في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال الطيران.

وأوضح أن فعاليات البرنامج ستركز  على تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة من خلال بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة العالمية ومؤهله وفقًا لأعلى المستويات العالمية المتخصصة في مجال الأمان والسلامة الجوية.

هذا وقد قام الطيار عمرو الشرقاوي بتوقيع مذكرة الانضمام للبرنامج التعاوني لأمن الطيران عن منطقة شرق الأوسط بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية، بحضور كل من وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، ومن الجانب المصري محمد بن سعد الفوزان، رئيس البرنامج التعاوني بالشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران. 

جدير بالذكر أن مؤتمر "الآيكان" يعد من الفعاليات العالمية الهامة المعنية بالتفاوض والتباحث في مجال الطيران المدني لمواكبة التطور الهائل والمتلاحق الذى تمر به صناعة النقل الجوى.

ويضم المؤتمر وفودا من جميع دول العالم  بهدف إجراء مشاورات مشتركة وثنائية متعددة الأطراف في مجال الخدمات الجوية من أجل النهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء في مجال النقل الجوي، وكذلك إقامة روابط فعالة بين جميع الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما يتضمنه من مزايا إيجابية تهدف إلى تسريع آليات التفاوض.

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