غرفة الطباعة والتغليف تشارك في المعرض الدولي Pacprocess ديسمبر الجاري

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف ، في اتحاد الصناعات مشاركتها في المعرض الدولي Pacprocess 2023 كشريك إستراتيجي، وذلك من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023 ، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ، في إطار خطة الغرفة للتواجد في كافة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالقطاع.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف ، أنها تسعى إلي مساندة الشركات في بناء علاقات تجارية مع الشركات العارضة و التعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات التعبئة والتغليف وسط تطور هائل في آليات هذه الصناعة.



وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في معرض Pacprocess وذلك ضمن رؤية الغرفة للتواجد ضمن الفعاليات التي تساهم في زيادة نشاط قطاع الطباعة والتغليف في مصر وتطوير هذه الصناعة ومعرفة احدث التكنولوجيا الحديثة في العالم.

وأضاف أنّ Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض والشركات المشاركة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الشركات الأعضاء بغرفة الطباعة.