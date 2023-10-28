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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة: الملتقى الصناعي فرصة لزيادة الصادرات

المعرض الدولي السنوي
المعرض الدولي السنوي للصناعة

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف برئاسة المهندس نديم إلياس تنظيم لقاءات ثنائية مع وفود من تركيا والهند وبعض الدول الأفريقية خلال أيام الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر2023.

 

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زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات


من جانبه أشار المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة إلي أن اللقاءات الثنائية بين الشركات الأعضاء في الغرفة وزوار المعرض خاصة من الدول الإفريقية والهند وتركيا تستهدف عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع من آليات الطباعة والتغليف.

 

تحقيق الاستفادة القصوى لشركات الطباعة 

وأكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن جناح الغرفة في المعرض يقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية لعقد هذه اللقاءات على هامش الحدث الصناعي الأهم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لشركات الطباعة والتغليف المشاركة في الملتقي.


وأوضح نديم إلياس أن النسخة الثانية من الملتقى الدولي للصناعة تحظي بدعم كبير من الدولة حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض .

غرفة الطباعة الملتقى الصناعى زيادة الصادرات التعاون الصناعي المهندس نديم إلياس

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