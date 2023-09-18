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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الصناعات: من الضروري زيادة المكون المحلي في المنتج المصري

صدى البلد

أكد أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه من الضروري زيادة المكون المحلي داخل المنتج الصناعي في مصر .

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 وقال الشاهد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن":" حزمة الإعفاءات الضريبية أمر جيد وخطوة جيدة من القيادة السياسية لتشجيع ودعم الصناعة ".

وأضاف:"من الممكن أن تتيح الدولة الأراضي للمستثمرين بشكل مجاني، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار في المكونات الداخلية لأي مصنع، وهذا يعطي دفعة لسرعة انجاز أي مشروع، مشيرًا إلى أن حصول المستثمر على الأراضي بشكل مجاني نوع من الدعم الذي قد يقدم للمستثمر.

وتابع الشاهد “، :” حافز التصدير يصل لـ8%، في حين يصل في الصين لـ20%، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أيضا أن  تحقق الاستقرار في سعر صرف الدولار، لأن عدم الاستقرار يؤدي إلى وجود خسارة لأي مستثمر تقدر بـ25%  من قيمة أمواله حال تغيير العملة في السوق الرسمي. 

وأضاف أن الدولة عليها أن تعمل على جذب شركات لديها علامة تجارية مميزة، لأن هذا يساعد على تسويق المنتجات في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها العديد من الاتفاقيات التي تتيح تصدير المنتجات سواء إلى إفريقيا أو لأوروبا بدون جمارك ، كما ان الدولة المصرية تتحمل 80% من قيمة شحن الصادرات إلى القارة السمراء.

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