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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في افتتاح المجمع الحرفي بقرية الشامية بساحل سليم بأسيوط

صدى البلد

شارك المجلس القومي للمرأة فى افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، وذلك بحضور الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط والاستاذة مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

 

ويستهدف المجلس القومي للمرأة تدريب السيدات داخل هذا المجمع علي كل مراحل الخياطة التى تتضمن القص والباترون والتفصيل والتقفيل، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. 


وأكدت الاستاذة مى محمود أن المجلس قد قام قبل الافتتاح بتدريب 100 سيدة على 4 مراحل هى مراحل الإنتاج، على مدار 10 أيام لكل مرحلة، حتى تستطيع كل سيدة أن تنتج منتج يمكنها بيعه.

 

وقام فريق عمل المجلس بصحبة  المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد بجولة تفقدية فى مشغل الخياطة والتطريز، والفصل التعليمى لتعليم الكبار من المتدربات بالمجمع الذى يستهدف المتدربات من السيدات.


وأبدى الجميع الإعجاب بالمنتجات التى صنعت بأيدى السيدات اللاتى تم تدريبهن من قبل المجلس.

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