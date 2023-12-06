لافتات عملاقة بطور سيناء لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

ملأت شوارع طور سيناء لافتات عملاقة دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجري الشهر الحالي من ١٠ إلي ١٢ ديسمبر .

وعلقت نقابة المعلمين بجنوب سيناء لافته عملاقة علي مدخل نقابتها في العاصمة طور سيناء لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة .

وقال عصام رجب نقيب المعلمين بطور سيناء، إن الرئيس السيسي قدم الكثير للتعليم وانتشرت المدارس المتطورة في كل ربوع الوطن من التي كان ابرزها المدارس المصرية اليابانيه علاوة علي إنشاء مدارس تعليم اساسي في كل وديان جنوب سيناء .

وأعلن مشايخ وعواقل جنوب سيناء، تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة .

وينظم اليوم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة باستاد طور سيناء الرياضي .

وفي سياق متصل، عقدت الاحزاب بجنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور ياسر عرفات امين تنظيم حزب مستقبل وطن وصلاح ربيع الامين العام للحزب بجنوب سيناء وعدد من قيادات الحزبيه بجنوب سيناء .

وأكد المشاركون في الاجتماع في بيان لهم دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الاستحقاق الانتخابي المقبل لاستكمال مسيرة التنمية والتي شهدتها البلاد وتقدير للإنجازات الكبيرة التي تحققت ولا يمكن لأحد إنكارها .

وأكد المشاركون في الاجتماع استعداد كل قيادات وكوادر وأعضاء الحملة علي بذل الجهد في سبيل دعم الرئيس السيسى رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

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