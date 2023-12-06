غدا.. الهيئة الوطنية: نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية حسب جدول زمني

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن جميع المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إنه تم تخصيص غرفة عمليات للهيئة الوطنية مفعلة وموجودة ومتبعة فى كل الاستحقاقات.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، أنه غدا، الخميس، سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية حسب جدول زمني معد لذلك.

وأوضح أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الإنتخابية إلى رؤساء اللجان، لافتا إلى أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الإنتخابية وكيفية الاقتراع.

وتابع أنه تم إعداد طريقة برايل واستخدامها فى خارج مصر وتجهيز جميع اللجان الفرعية بطريقة برايل لمباشرة ضعاف السمع حقوقهم السياسية.