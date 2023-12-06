عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار أحمد بنداري: توفير كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024 ، إنه تم توفير كافة اللوجيستيات لإجراء الإنتخابات الرئاسية.
 

وأضاف أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الإنتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحا أنه تم إختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية .الإنتخابية وكيفية الإقتراع.

وتابع أنه تم إعداد طريقة برايل وإستخدامها فى خارج مصر وتجهيز كافة اللجان الفرعية بطريقة برايل لمباشرة ضعاف السمع حقوقهم السياسية.

 

 

اللوجيستيات الانتخابات الرئاسية أحمد بنداري المستشار أحمد بنداري طريقة برايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

ترشيحاتنا

غدا.. الهيئة الوطنية: نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية حسب جدول زمني

الوطنية للانتخابات: تجهيز اللجان الفرعية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية: الاستعانة بـ15 ألف قاض للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن ترتيبات الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية: الانتهاء من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بعد تقديم موعد مباراة ساجرادا بالكونفدرالية الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ