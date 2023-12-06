المستشار أحمد بنداري: توفير كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024 ، إنه تم توفير كافة اللوجيستيات لإجراء الإنتخابات الرئاسية.



وأضاف أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الإنتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحا أنه تم إختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية .الإنتخابية وكيفية الإقتراع.

وتابع أنه تم إعداد طريقة برايل وإستخدامها فى خارج مصر وتجهيز كافة اللجان الفرعية بطريقة برايل لمباشرة ضعاف السمع حقوقهم السياسية.