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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتنشيط السياحة الثقافية.. مصر تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين (USTOA) United States Tour Operators Association في دورته الـ51 التي تُعقد حالياً بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويترأس الوفد المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويضم وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وشركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي.

ويتضمن المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية حول السياحة العالمية والتحديات التي قد تواجهها.

وأوضح عمرو القاضي أن السوق الأمريكي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة عالمياً كما أنه يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ولاسيما من المهتمين بمنتج السياحة الثقافية، لافتاً إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر تعد فرصة مهمة للتواصل مع شركاء المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى هامش المؤتمر عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من أمريكا والدول الأخرى، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولي عدد من شركات السياحة الأمريكية.

وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة سبل تدعيم العلاقات السياحية بين البلدين ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلي المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى تعريف السوق الأمريكي وصناع القرار بالمقومات السياحية المصرية والتطوير الذي تشهده البنية الأساسية في مصر ولاسيما في المقاصد السياحية والتطوير الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، كما تم الحديث عن التسهيلات والحوافز التي توفرها الوزارة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة القادمة لتشجيع منظمي الرحلات وشركات الطيران لتنفيذ برامج ورحلات سياحية إلى مصر.

وخلال فعاليات المؤتمر، قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية حفل الغذاء الرسمي للمؤتمر كما تم عمل سحب على جائزة لرحلة سياحية إلى مصر.

جدير بالذكر أن منظمة USTOA تأسست عام 1972 للاهتمام بالسفر ولتجميع وكلاء السياحة في أمريكا الشمالية وتعريفهم بنظرائهم حول العالم، ولحماية حقوق السائح، وأصبح مقرها الرسمي مدينة نيويورك عام 1975.

كما تعد واحدة من أهم المنظمات السياحية في العالم والأهم في السوق الأمريكي وتختص بشئون وكلاء السياحة الأمريكيين، كما تمثل أداة لربط قطاعات صناعة السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية من شركات سياحة وخطوط طيران، ووكالات حكومية، وهيئات سياحية، وغيرها، وهي معروفه لدى الخبراء والمستهلكين والإعلام، ويساعد الانضمام إليها على بناء علاقات بقادة صناعة السياحة في العالم.

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وزارة السياحة والآثار USTOA الاتحاد المصري للغرف السياحية United States Tour الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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