أردوغان: نتنياهو على وشك الانهيار.. وقلنا قبل 50 يوما إنه سيرحل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وشك الانهيار.

وحسب وكالة “الأناضول” التركي، قال الرئيس التركي: “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وشك الانهيار أو الإفلاس في الوقت الحالي. وقد يصدر مثل هذا الإعلان في أي لحظة.. ثم هناك الغرب الذي يتواطأ مع مخالفات كل من نتنياهو وإدارته. لحسن الحظ، أعاد الغرب النظر إلى حد كبير في نظرته إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر”.

ووصف أردوغان الائتلاف الحاكم في إسرائيل بأنه غير صحي، وقال: “هذا التحالف يتفكك. لا تعتقدوا أنهم أقوياء، سوف يتركون السياسة. لقد قلنا بالفعل قبل 50 إلى 60 يوما أن نتنياهو سيرحل”.

وأضاف: “الآن، يظهر بعض الأشخاص الذين يقولون لإسرائيل: لقد سئمنا من إطعامكم، الرئيس الفرنسي [إيمانويل] ماكرون يدلي بتصريحات مختلفة تماما”.

وتابع: “العديد من الدول الغربية الأخرى، أيضا، لم تعد تدلي بتصريحات من النوع الذي كانت تدلي به في الأيام الأولى من الصراع”.