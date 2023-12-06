سوف تدفع ثمنا باهظا.. أردوغان يحذر إسرائيل بشأن قادة حماس المتواجدين بتركيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأربعاء، إسرائيل من المساس بقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس المتواجدين على الأراضي التركية.

وقال أردوغان: إذا حاولت إسرائيل المساس بأعضاء حماس على الأراضي التركية فسوف تدفع ثمناً باهظاً".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وتعهد قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على حركة حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذي قتل خلاله مئات الإسرائيليين بجانب احتجاز نحو 240 رهينة لدى الحركة في قطاع غزة.