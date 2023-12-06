عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متدربون بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب في غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بعث العشرات من المتدربين في البيت الأبيض، برسالة يحثون فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد تجاهله هذه المناشدات، مرددين دعوات عدد متزايد من المشرعين وموظفي الكونجرس ومسؤولي الإدارة والأمريكيين العاديين.

وحسب موقع “نيوزويك” الأمريكي، جاء في الرسالة التي وقعها أكثر من 40 متدربًا من البيت الأبيض والمكتب التنفيذي للرئيس: "من أجل فلسطين إننا نستمع إلى أصوات الشعب الأمريكي وندعو الإدارة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار".

وأضافوا في رسالتهم “نحن لسنا صناع القرار اليوم، ولكننا نطمح إلى أن نكون قادة الغد، ولن ننسى أبدًا كيف تم الاستماع إلى نداءات الشعب الأمريكي وتجاهلها حتى الآن”.

وتم نشر هذه الرسالة بعد ساعات من استطلاع رأي قال إن 61% من الناخبين الأمريكيين - بما في ذلك 76% من الديمقراطيين - يريدون من إدارة بايدن الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية صعبة، حيث يواصل الاحتلال قصفه للقطاع، كما وسع هجومه البري إلى الجنوب بعد تدمير جزء كبير من الشمال.

وفي حين دعمت إدارة بايدن الهدنة المؤقتة التي انتهت الأسبوع الماضي، لكنها زعمت أن وقف إطلاق النار الدائم سيكون بمثابة هدية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحث مسؤولو الإدارة الأمريكية إسرائيل في الأيام الأخيرة على حماية المدنيين في غزة، ولكن لا يوجد دليل على أن الجيش الإسرائيلي قد غير نهجه العشوائي.

البيت الأبيض بايدن إطلاق النار في غزة إطلاق النار بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

تفاصيل اصطدام سفينة حاويات بكوبري المنسي بالمجرى الملاحي لقناة السويس

مصر تؤكد ضرورة وقف اطلاق النار نهائيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

إرضاء للكتلة الغربية.. إيطاليا تنسحب من مبادرة الخزام والطريق الصينية

محرمة دولياً.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على بلدتين في جنوب لبنان

بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ