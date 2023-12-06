متدربون بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب في غزة

بعث العشرات من المتدربين في البيت الأبيض، برسالة يحثون فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد تجاهله هذه المناشدات، مرددين دعوات عدد متزايد من المشرعين وموظفي الكونجرس ومسؤولي الإدارة والأمريكيين العاديين.

وحسب موقع “نيوزويك” الأمريكي، جاء في الرسالة التي وقعها أكثر من 40 متدربًا من البيت الأبيض والمكتب التنفيذي للرئيس: "من أجل فلسطين إننا نستمع إلى أصوات الشعب الأمريكي وندعو الإدارة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار".

وأضافوا في رسالتهم “نحن لسنا صناع القرار اليوم، ولكننا نطمح إلى أن نكون قادة الغد، ولن ننسى أبدًا كيف تم الاستماع إلى نداءات الشعب الأمريكي وتجاهلها حتى الآن”.

وتم نشر هذه الرسالة بعد ساعات من استطلاع رأي قال إن 61% من الناخبين الأمريكيين - بما في ذلك 76% من الديمقراطيين - يريدون من إدارة بايدن الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية صعبة، حيث يواصل الاحتلال قصفه للقطاع، كما وسع هجومه البري إلى الجنوب بعد تدمير جزء كبير من الشمال.

وفي حين دعمت إدارة بايدن الهدنة المؤقتة التي انتهت الأسبوع الماضي، لكنها زعمت أن وقف إطلاق النار الدائم سيكون بمثابة هدية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحث مسؤولو الإدارة الأمريكية إسرائيل في الأيام الأخيرة على حماية المدنيين في غزة، ولكن لا يوجد دليل على أن الجيش الإسرائيلي قد غير نهجه العشوائي.