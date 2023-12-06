خبير علاقات دولية: إسرائيل لا تستطيع هدم انفاق غزة بالمياه لهذا السبب

قال الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن قادة إسرائيل أصبحوا يكذبون طوال الوقت حتى يغطون على فشلهم الاستخباراتي والعسكري، فإسرائيل تدير الحرب لكن من يقود القتال هي حماس، وهو فقط دمر البنية التحتية لسكان القطاع لكنه لم يظهر أي نجاح لتحقيق أهدافه.

وأضاف عكة خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كل ما يعلنه الاحتلال من انتصارات هي مجرد مزايدات سياسية داخلية، ويبدو أن هناك خلافات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت.

وأوضح أن موضوع الأنفاق في غزة معقد جدا، وهناك تناقض بين ما تصرح به إسرائيل بهذا الشأن وسعيها لإيجاد الأسرى، فعمليا لا يوجد اتصال بين هذه الأنفاق حتى تتمكن من إغراقها وإذا توصلت لإحدى الفتحات، فإنها ستكون أمام مجموعة من الافتراضات والمبالغات.

إسرائيل هزمت استراتيجيا

وذكر عكة أن أي جيش الاحتلال يلجأ لهذا النوع من المعارك لأنه جيش يعاني من التخبط، والخبراء الاستراتيجيين يرون أن إسرائيل هزمت استراتيجيا، لأن هذا النوع من المعارك عمليا ثمنه قتل الأبرياء وعدم تحقيق انتصارات.