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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأولى من نوعها.. ختام الدورة التدريبية للواعظات والباحثات لتنمية مهاراتهن الإعلامية

ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التخصصية للواعظات والباحثات الشرعيات لتنمية مهاراتهن الإعلامية والتى تعد سابقة هى الأولى من نوعها تقوم فيها  مؤسسة إعلامية مصرية  بتدريب  الواعظات والباحثات الشرعيات بهدف تنمية مهاراتهن الإعلامية وهو ما حققته اليوم الهيئة الوطنية للإعلام .

وتقدم   حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتقدير للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية للدعم المستمر الذي حقق بنجاح   استمرارية عقد  تلك الدورات التدريبية  و بالتعاون مع الأزهر الشريف  ودار الإفتاء  ووزارة الأوقاف.

وأكد حسين زين أن هدف تلك الدورة الفريدة من نوعها  إيجاد  نماذج شبابية  متميزه واعية تحمل أمانة الكلمة وتتحلى بالوسطية والاعتدال وتسهم بشكل إيجابي فى تجديد الخطاب الدينى عبر رسالة إعلامية صحيحة  هادفة عن  تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الحنيف   ، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر لمجابهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب.


وجدير بالذكر أن نجاح تنظيم الدورات السابقة للأئمة   كان له الأثر الإيجابي فى نجاح تنظيم وتنفيذ  تلك الدورة  و من خلال التعاون الفاعل  وتنسيق  الجهود المستمرة بين الوطنية للإعلام والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.  

وقد ضمت  الدورة التى انتهت فعالياتها اليوم  (  ٣٠   ) من الواعظات والباحثات الشرعيات ، حيث قامت الهيئة بتوفير كافة الامكانات اللازمة  داخل الاستديوهات لبناء قدرات المتدربات فى مهارات التحدث لوسائل الإعلام والتدريب على  مهارات الإلقاء و الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات.

 
كما تم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام ساهم بشكل مباشر وكبير فى الاستفادة من الدورة التدريبية ، كما قدم  معهد الإذاعة والتليفزيون جهدا كبيرا   فى تقديم   محاضرات مكثفة فى المجالات الإعلامية  سالفة الذكر.  

وتم تسليم شهادات اجتياز الدورة  للواعظات والباحثات الشرعيات  متمنين  لهن مزيداً من التفوق والنجاح فى سبيل تقديم رسالة إعلامية هادفة تخدم عملية تجديد الخطاب.

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الهيئة الوطنية للاعلام الدورات التدريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية للإعلام تجديد الخطاب الديني حسين زين رئيس الهيئة الوطنية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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